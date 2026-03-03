L'influence de la cognition sur la santé

La perception que l'on se crée de notre sommeil serait en réalité plus importante que les heures réelles de repos.

Écoutez la Dre Annick Vincent, psychiatre et spécialiste de l’attention à la Clinique FOCUS, discuter de ce facteur important sur le niveau d'énergie, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.