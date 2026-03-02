Pour en finir avec la surstimulation

C’est la semaine de relâche et avec elle vient souvent la pression de rendre chaque instant «extraordinaire».

Mais saviez-vous que surcharger l'horaire de vos enfants pourrait nuire à leur créativité?

Marie-Eve Tremblay reçoit la coach familiale Nancy Doyon pour discuter d’un paradoxe moderne: nos enfants ne savent plus s’ennuyer ni jouer sans animation extérieure.

Entre la culpabilité des parents et l'omniprésence des écrans, découvrez pourquoi laisser vos jeunes «regarder le temps passer» dans un banc de neige est peut-être le plus beau cadeau à leur faire pour stimuler leur imaginaire et leur autonomie affective.

Écoutez Nancy Doyon, coach familial et fondatrice de SOS Nancy, expliquer le tout au micro de Marie-Eve Tremblay, lundi matin.