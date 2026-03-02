 Aller au contenu
Pour en finir avec la surstimulation

Relâche: et si le secret d'une semaine réussie était... l'ennui ?

par 98.5

0:00
22:19

Entendu dans

Radio textos

le 2 mars 2026 11:36

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Relâche: et si le secret d'une semaine réussie était... l'ennui ?
La surorganisation des enfants, amplifiée par les réseaux sociaux et la pression parentale, nuit à leur créativité et autonomie, surtout durant la semaine de relâche, indiquent les experts. / Volodymyr / Adobe Stock

C’est la semaine de relâche et avec elle vient souvent la pression de rendre chaque instant «extraordinaire».

Mais saviez-vous que surcharger l'horaire de vos enfants pourrait nuire à leur créativité? 

Marie-Eve Tremblay reçoit la coach familiale Nancy Doyon pour discuter d’un paradoxe moderne: nos enfants ne savent plus s’ennuyer ni jouer sans animation extérieure.

Entre la culpabilité des parents et l'omniprésence des écrans, découvrez pourquoi laisser vos jeunes «regarder le temps passer» dans un banc de neige est peut-être le plus beau cadeau à leur faire pour stimuler leur imaginaire et leur autonomie affective. 

Écoutez Nancy Doyon, coach familial et fondatrice de SOS Nancy, expliquer le tout au micro de Marie-Eve Tremblay, lundi matin. 

«On a tué la créativité de nos enfants. [...] C'est fascinant de voir le nombre d'enfants qui ne savent pas jouer seuls.»

Nancy Doyon

