Devrait-on être plus connectés avec nos aînés?

Un mois en RPA: déconstruire nos préjugés sur la vieillesse

Radio textos

le 27 février 2026 11:39

Jonathan Roberge
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

Un mois en RPA: déconstruire nos préjugés sur la vieillesse
Une jeune journaliste a vécu un mois en résidence pour personnes âgées: en sort-elle plus stressée devant le vieillissement ou plus zen? / Cecilie S W/peopleimages.com

À Radio textos, nous discutons du reportage d'Antonia Juarez qui agit comme un véritable baume au cœur...

À 24 ans, la journaliste a posé ses valises en résidence pour aînés (RPA) pendant un mois.

Entre parties de bingo, ateliers de tricot et confidences sur les premiers chagrins d’amour, elle raconte avec une authenticité désarmante comment cette immersion a bousculé son rapport au temps et sa vision de la vieillesse.

Un échange chaleureux qui nous rappelle que, derrière les cheveux blancs, se cachent des «encyclopédies en pantoufles» qui n'attendent qu'une chose: qu'on s'assoie pour les écouter.

Écoutez Antonia Juarez, journaliste chez Urbania, expliquer le tout vendredi au Boys Club de Radio textos avec Hugo Meunier, rédacteur en chef du magazine URBANIA et Jonathan Roberge, humoriste, animateur, comédien, improvisateur, auteur et réalisateur.  

«Je ne m'attendais pas à avoir autant de plaisir. Je me suis tellement amusée, j'ai ri... j'avais tellement de points en commun avec des gens qui ont trois fois mon âge.»

Antonia Juarez

