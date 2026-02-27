Devrait-on être plus connectés avec nos aînés?

À Radio textos, nous discutons du reportage d'Antonia Juarez qui agit comme un véritable baume au cœur...

À 24 ans, la journaliste a posé ses valises en résidence pour aînés (RPA) pendant un mois.

Entre parties de bingo, ateliers de tricot et confidences sur les premiers chagrins d’amour, elle raconte avec une authenticité désarmante comment cette immersion a bousculé son rapport au temps et sa vision de la vieillesse.

Un échange chaleureux qui nous rappelle que, derrière les cheveux blancs, se cachent des «encyclopédies en pantoufles» qui n'attendent qu'une chose: qu'on s'assoie pour les écouter.

Écoutez Antonia Juarez, journaliste chez Urbania, expliquer le tout vendredi au Boys Club de Radio textos avec Hugo Meunier, rédacteur en chef du magazine URBANIA et Jonathan Roberge, humoriste, animateur, comédien, improvisateur, auteur et réalisateur.