85 000 Canadiens pris au Moyen-Orient

Les Canadiens pris au Moyen-Orient qui y voyagent pour le tourisme devraient assumer leur décision d'aller sur un territoire politiquement instable, selon le chroniqueur Stéphane Gendron.
85 000 Canadiens vivent de près la guerre, que ce soit au Qatar ou encore aux Émirats arabes unis et plusieurs d'entre eux peine à avoir des informations des consulats canadiens, rapporte Le Journal de Montréal.
Écoutez le commentaire du chroniqueur et ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, à ce sujet à l'émission Radio textos, lundi.
«Qu'est-ce que tu veux dire de plus sur les réseaux sociaux? Le monde, ils veulent tu que le consul se mette sur TikTok à faire des vidéos sur TikTok pour dire: “Bien, écoutez, j'ai rien d'autre, on attend comme vous”.»
