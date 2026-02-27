 Aller au contenu
Société

Vieillir: entre la sagesse d'un méga Pokémon et l'angoisse du «déclin»...

par 98.5

0:00
12:30

Entendu dans

Radio textos

le 27 février 2026 11:59

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Jonathan Roberge
Jonathan Roberge

et autres

Vieillir: entre la sagesse d'un méga Pokémon et l'angoisse du «déclin»...
Le Boys club / Cogeco Média

Est-ce que vieillir vous terrorise ou vous inspire?

Marie-Eve Tremblay lance le débat avec ses complices Jonathan Roberge et Hugo Meunier.

Si Jonathan rêve avec romantisme de devenir un «méga Pokémon» de sagesse dans sa campagne, Hugo, lui, confesse une peur viscérale du temps qui s'enfuit.

Entre les témoignages d'auditeurs actifs à 64 ans et les réflexions sur l'invisibilisation des femmes dans les médias, le trio explore avec franchise notre rapport à la finitude.

Un échange riche qui nous pousse à nous demander: jusqu'à quel âge seriez-vous prêt à vivre pour rester «dans le coup» ?

Écoutez Jonathan Roberge, humoriste, animateur, comédien, improvisateur, auteur et réalisateur, et Hugo Meunier, rédacteur en chef du magazine URBANIA, discuter de l'inévitable vieillissement, vendredi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

Vous aimerez aussi

Radicalisation dans les écoles: «On a une montée de violence évidente»
Lagacé le matin
Radicalisation dans les écoles: «On a une montée de violence évidente»
0:00
11:51
L'intelligence artificielle: le nouveau moteur de l'économie et de l'emploi
Lagacé le matin
L'intelligence artificielle: le nouveau moteur de l'économie et de l'emploi
0:00
7:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Un mois en RPA: déconstruire nos préjugés sur la vieillesse
Rattrapage
Devrait-on être plus connectés avec nos aînés?
Un mois en RPA: déconstruire nos préjugés sur la vieillesse
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Rattrapage
Une série de témoignages marquants
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Revenir de guerre: la reporter Michèle Ouimet raconte ses blessures
Rattrapage
Long entretien avec la correspondante
Revenir de guerre: la reporter Michèle Ouimet raconte ses blessures
Prendre un selfie au détriment de la sécurité
Rattrapage
Chute de glace à Portneuf
Prendre un selfie au détriment de la sécurité
Santé: sommes-nous rendus à économiser pour nos chirurgies?
Rattrapage
Attendre 2 ans ou payer 22 000$
Santé: sommes-nous rendus à économiser pour nos chirurgies?
460$ pour avoir dépassé la limite de bacs jetés: une mesure trop sévère?
Rattrapage
Gestion des déchets
460$ pour avoir dépassé la limite de bacs jetés: une mesure trop sévère?
La marque controversée Shein de retour au Québec
Rattrapage
Ultra "fast fashion"
La marque controversée Shein de retour au Québec
L’intelligence artificielle affecte-t-elle les performances cérébrales?
Rattrapage
Santé cognitive
L’intelligence artificielle affecte-t-elle les performances cérébrales?
Nouveau sondage: l'intérêt pour le Parti Québécois est-il en baisse?
Rattrapage
Perte de quatre points dans les intentions de vote
Nouveau sondage: l'intérêt pour le Parti Québécois est-il en baisse?
François Charron dévoile les pièges des étiquettes numériques en magasin
Rattrapage
Tarification dynamique
François Charron dévoile les pièges des étiquettes numériques en magasin
Jeux de Milan: «Le sport, ça devient tellement dispendieux!» -Jean-Luc Brassard
Rattrapage
Baisse des performances canadiennes
Jeux de Milan: «Le sport, ça devient tellement dispendieux!» -Jean-Luc Brassard
Choc post-traumatique: témoignage bouleversant d’un ex-paramédic
Rattrapage
Santé mentale
Choc post-traumatique: témoignage bouleversant d’un ex-paramédic
Destinations soleil limitées: faut-il s'abstenir de voyager aux États-Unis?
Rattrapage
Boycottage américain
Destinations soleil limitées: faut-il s'abstenir de voyager aux États-Unis?
Trump veut rendre publics des documents sur les extraterrestres
Rattrapage
Dossiers secrets sur les ovnis
Trump veut rendre publics des documents sur les extraterrestres