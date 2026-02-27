Vieillir: entre la sagesse d'un méga Pokémon et l'angoisse du «déclin»...

Est-ce que vieillir vous terrorise ou vous inspire?

Marie-Eve Tremblay lance le débat avec ses complices Jonathan Roberge et Hugo Meunier.

Si Jonathan rêve avec romantisme de devenir un «méga Pokémon» de sagesse dans sa campagne, Hugo, lui, confesse une peur viscérale du temps qui s'enfuit.

Entre les témoignages d'auditeurs actifs à 64 ans et les réflexions sur l'invisibilisation des femmes dans les médias, le trio explore avec franchise notre rapport à la finitude.

Un échange riche qui nous pousse à nous demander: jusqu'à quel âge seriez-vous prêt à vivre pour rester «dans le coup» ?

Écoutez Jonathan Roberge, humoriste, animateur, comédien, improvisateur, auteur et réalisateur, et Hugo Meunier, rédacteur en chef du magazine URBANIA, discuter de l'inévitable vieillissement, vendredi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.