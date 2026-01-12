Afin de soulager le portefeuille des Américains, le président américain Donald Trump a proposé, vendredi soir, de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %.
Cette mesure, qui réduirait de moitié le taux standard actuel tournant autour de 21 %, soulève toutefois des craintes chez les banques américaines qui menacent de restreindre l'accès au crédit pour les clients plus risqués.
Écoutez l'analyse de la chroniqueuse économie, Marie-Eve Fournier, lundi, à Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- Poursuites contre la Fed;
- Taux usuraires au Canada;
- Remboursement du fédéral pour les délais de traitement des passeports.