Afin de soulager le portefeuille des Américains, le président américain Donald Trump a proposé, vendredi soir, de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %.

Cette mesure, qui réduirait de moitié le taux standard actuel tournant autour de 21 %, soulève toutefois des craintes chez les banques américaines qui menacent de restreindre l'accès au crédit pour les clients plus risqués.

