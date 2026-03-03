Montée des salaires dans la construction

Hausse du prix des maisons: les travailleurs de la construction servent-ils de boucs émissaires?

L'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) affirme que les hausses salariales ajouteront 40000 $ au prix d’une maison neuve d’ici trois ans.

Un chiffre contesté par l’Alliance syndicale, qui pointe plutôt du doigt les marges des promoteurs et le coût des matériaux.

Écoutez Alexandre Ricard, porte-parole de l’Alliance syndicale de la construction, donner sa version des faits, mardi à La Commission.