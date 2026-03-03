 Aller au contenu
Économie
Montée des salaires dans la construction

Qui est responsable de la hausse de 40000$ du prix des maisons?

par 98.5

0:00
8:30

Entendu dans

La commission

le 3 mars 2026 12:38

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Qui est responsable de la hausse de 40000$ du prix des maisons?
L’APCHQ estime que l’augmentation des salaires dans la construction entraînera une hausse de 40000$ sur trois ans pour une maison neuve au Québec, mais l’Alliance syndicale de la construction conteste ce chiffre. / Tomasz Zajda/ Adobe Stock

Hausse du prix des maisons: les travailleurs de la construction servent-ils de boucs émissaires?

L'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) affirme que les hausses salariales ajouteront 40000 $ au prix d’une maison neuve d’ici trois ans.

Un chiffre contesté par l’Alliance syndicale, qui pointe plutôt du doigt les marges des promoteurs et le coût des matériaux.

Écoutez Alexandre Ricard, porte-parole de l’Alliance syndicale de la construction, donner sa version des faits, mardi à La Commission. 

 

«C'est la campagne de peur à la population [...] Les augmentations salariales [...] sont un rattrapage face à l’inflation [et] la hausse des prix est surtout due aux promoteurs, à l’inflation et au coût des matériaux, non aux travailleurs.»

Alexandre Ricard, porte-parole de l’Alliance syndicale de la construction

Autres sujets abordés

  • La précarité et la saisonnalité de l'emploi dans le secteur de la construction;
  • L'impact réel de la main-d'œuvre sur le coût total d'un projet résidentiel.

