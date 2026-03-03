Montée des salaires dans la construction

Hausse du prix des maisons: les travailleurs de la construction servent-ils de boucs émissaires?
L'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) affirme que les hausses salariales ajouteront 40000 $ au prix d’une maison neuve d’ici trois ans.
Un chiffre contesté par l’Alliance syndicale, qui pointe plutôt du doigt les marges des promoteurs et le coût des matériaux.
Écoutez Alexandre Ricard, porte-parole de l’Alliance syndicale de la construction, donner sa version des faits, mardi à La Commission.
«C'est la campagne de peur à la population [...] Les augmentations salariales [...] sont un rattrapage face à l’inflation [et] la hausse des prix est surtout due aux promoteurs, à l’inflation et au coût des matériaux, non aux travailleurs.»
Autres sujets abordés
- La précarité et la saisonnalité de l'emploi dans le secteur de la construction;
- L'impact réel de la main-d'œuvre sur le coût total d'un projet résidentiel.