Arrêté avec les facultés affaiblies

Le député de la CAQ dans la circonscription de Dubuc, François Tremblay, a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Alors que le parti n'a toujours pas émis de commentaires à ce sujet, son avenir au sein du caucus demeure incertain.

Ce n'est pas la première arrestation de l'élu pour conduite avec facultés affaiblies.

Après avoir fait une sortie de route dans l'arrondissement de La Baie, son véhicule aurait percuté une clôture, puis il aurait été intercepté par un citoyen avant d'être arrêté par la police de Saguenay.

L'homme aurait soufflé près du double de la limite permise d'alcool dans le sang, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Écoutez Louis Lacroix, chef parlementaire pour Cogeco à l’Assemblée nationale, en discuter au micro de Marie-Eve Tremblay.