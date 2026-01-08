Bavure policière et réduction d'espace

Frédéric Labelle aborde deux sujets qui polarisent les réseaux sociaux.

D'abord, il revient sur une intervention mortelle de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis contre une citoyenne américaine, un événement qui suscite des réactions diamétralement opposées entre les partisans de Donald Trump et les mouvements de gauche.

La réponse virulente du maire Jacob Frey a particulièrement retenu l'attention, notamment en raison d'une interprète en langue des signes devenue virale.

Écoutez la chronique réseaux sociaux Frédéric Labelle, jeudi, à Lagacé le matin.

Ensuite, le chroniqueur dénonce la «modernisation» des avions de WestJet, où l'espace pour les jambes est réduit à 28 pouces avec des sièges fixes, une tendance généralisée vers une «classe bétail» où chaque service devient un supplément payant.