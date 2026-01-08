Prix d'environ 500$ par mois actuellement

Il sera bientôt possible d’acheter un générique d’Ozempic ou de Wegovy, dont le coût peut s'élever actuellement à 500 $ mensuellement, pour le tiers ou le quart du prix.

Effectivement, des versions génériques et plus abordables de ces médicaments seront bientôt disponibles, ce qui en facilitera l'accès.

Écoutez Dr Michael Bensoussan, gastro-entérologue, en discuter, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.