Une quatrième saison qui débute

Véronique Cloutier discute, jeudi, au micro de Patrick Lagacé, du succès de son émission Zénith, dont la quatrième saison débutera en direct, et de la cinquième saison de L'œil du cyclone.

Au-delà de ses projets professionnels, elle livre une réflexion personnelle sur la dépendance technologique et l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et la vie de couple.

Pour contrer les effets de la dopamine numérique et la déconnexion, elle a instauré chez elle une règle bannissant le téléphone du lit.

Elle explique également son nouveau réflexe de ne plus lire les commentaires malveillants ou les articles racoleurs à son sujet.

Écoutez l'intégralité de cette entrevue à l'émission Lagacé le matin.