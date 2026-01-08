L'arrivée des biosimilaires

L'Ozempic est un médicament efficace pour le diabète de type 2 et la perte de poids, mais il est dispendieux.

Depuis l'expiration de son brevet le 4 janvier dernier, la porte est ouverte à la concurrence.

Neuf demandes ont été déposées pour commercialiser des «biosimilaires», des équivalents biologiques complexes.

Cette concurrence pourrait réduire le prix actuel par mois de 35 %, le ramenant à un peu plus de 100$.

Bien que le processus soit complexe, Benoit Morin prévoit la disponibilité de ces versions plus abordables dès le printemps ou l'été prochain.

