Livre It’s All Coming Back To Me

Le monde de la musique est secoué par les révélations de Vito Luprano, ancien bras droit de René Angélil, dans son livre à paraître intitulé It’s All Coming Back To Me... De mes humbles débuts à la vraie histoire derrière la carrière de Céline Dion.
On y apprend que Céline Dion aurait exercé des pressions majeures sur Sony Music en 1997 pour empêcher la signature d'un contrat avec Lara Fabian.
Céline aurait menacé de quitter la maison de disques si sa rivale de l'époque obtenait ce contrat pour lancer sa carrière aux États-Unis.
Écoutez Vito Luprano, producteur exécutif des albums de Céline, discuter du livre qu'il a écrit, mardi, au micro de Catherine Beauchamp.
«Le patron de Fifty Records m'appelle et me dit qu'il a besoin de moi pour parler à Céline parce qu'il voulait signer une autre fille. Il m'a dit que c'était Lara Fabian. Et là, j'ai dit qu'on aurait un gros problème parce qu’elle a blessé souvent Céline sans raison. Mais j'ai pris une téléconférence avec New York, moi, René et Céline. Céline nous a dit : 'Si vous voulez la signer, allez-y, c'est correct, je ne peux pas vous en interdire, mais moi, je ne chante plus.'»