Le décès d'une femme de 37 ans, abattue par les policiers de l’immigration dans l'État du Minnesota, aux États-Unis, fait jaser.

Les méthodes d’intervention de ces agents, et des policiers américains en général, sont-elles adéquates?

Écoutez Alain Gelly, policier à la retraite, et aussi professeur en techniques policières à la retraite, commenter la situation, jeudi, à Lagacé le matin.

Il souligne la perception du danger par les policiers américains, l’influence de Donald Trump sur l’ordre public, la formation insuffisante de plusieurs agents fédéraux, et les risques de dérives paramilitaires.