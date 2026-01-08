Guerre de clochers

Frédéric Labelle revient sur la «crise» de neige en France, où un centimètre de poudreuse a causé des milliers de kilomètres de bouchons et des suspensions de transports.
Devant les moqueries des Québécois, un internaute français a répliqué sur TikTok en vantant la qualité de leur pain.
Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, jeudi, à Lagacé le matin.
«C'est les Français qui contre-attaquent parce que les Français ont évidemment vu les extraits des Québécois qui se sont moqués d'eux toute la semaine.»
Autre sujet abordé
- Katy Perry qui a partagé des photos de vacances de Noël montrant une grande complicité avec Justin Trudeau, lequel semble pleinement profiter de sa vie loin de la politique.