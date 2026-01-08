L'influence de la culture populaire sur les tendances musicales et télévisuelles est indéniable.

C'est notamment le cas avec le retour en force de classiques musicaux en raison du phénomène entourant la série Stranger Things aisant redécouvrir les succès des années 80 aux nouvelles générations.

Par exemple, depuis la diffusion du dernier épisode de la saison 5, les écoutes des chansons de l'album Purple Rain (1984) de Prince ont explosé aux États-Unis.

La chanson titre Purple Rain a enregistré une hausse de 243 % des écoutes entre le 2 et le 5 janvier.

