Alimentation

Le fromage râpé contient de la cellulose de bois, ajouté par les fabricants pour éviter que les morceaux ne collent ensemble, révèle jeudi un article de La Presse.

