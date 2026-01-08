Alimentation

Le fromage râpé contient de la cellulose de bois, ajouté par les fabricants pour éviter que les morceaux ne collent ensemble, révèle jeudi un article de La Presse.
Écoutez Joëlle Emond, présidente de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est permis par Santé Canada, par la Loi canadienne sur les aliments, d'ajouter de la cellulose. Évidemment, il y a une teneur à respecter. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a fait de la surveillance, puis a identifié certaines compagnies qui surpassaient le seuil acceptable au Canada. Donc, des mesures correctives seront appliquées.»