Femme abattue par ICE

Un agent de l’ICE a abattu une femme âgée de 37 ans, mercredi, à Minneapolis, déclenchant une enquête et des réactions fortes.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette situation au micro de Philipe Cantin.
Les sujets discutés
- L'analyse des images filmées lors de cette tragédie;
- La réaction forte du maire Jacob Frey qui demande aux agents de ICE de foutre le camp;
- Les commentaires de la secrétaire à la Sécurité intérieure et de Donald Trump et dans un contexte de tensions post-George Floyd;
- Un scandale de fraude de 250 millions de dollars implique la communauté somalienne et a des répercussions politiques pour le gouverneur Tim Walz
- Marco Rubio détaille un plan de transition en trois étapes pour le Venezuela, incluant stabilisation, reconstruction et élections.