 Aller au contenu
Politique internationale
Femme abattue par ICE

Le maire de Minneapolis demande aux agents de ICE de foutre le camp

par 98.5

0:00
6:56

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 janvier 2026 17:58

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le maire de Minneapolis demande aux agents de ICE de foutre le camp
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Un agent de l’ICE a abattu une femme âgée de 37 ans, mercredi, à Minneapolis, déclenchant une enquête et des réactions fortes.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette situation au micro de Philipe Cantin.

Les sujets discutés

  • L'analyse des images filmées lors de cette tragédie;
  • La réaction forte du maire Jacob Frey qui demande aux agents de ICE de foutre le camp;
  • Les commentaires de la secrétaire à la Sécurité intérieure et de Donald Trump et dans un contexte de tensions post-George Floyd;
  • Un scandale de fraude de 250 millions de dollars implique la communauté somalienne et a des répercussions politiques pour le gouverneur Tim Walz
  • Marco Rubio détaille un plan de transition en trois étapes pour le Venezuela, incluant stabilisation, reconstruction et élections.

Vous aimerez aussi

Attaques américaines: «Quand est-ce que Donald va s'arrêter ?»
Le Québec maintenant
Attaques américaines: «Quand est-ce que Donald va s'arrêter ?»
0:00
8:22
Coups de feu lors d’une opération impliquant l’ICE: une femme tuée à Minneapolis
La commission
Coups de feu lors d’une opération impliquant l’ICE: une femme tuée à Minneapolis
0:00
2:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Un petit test de réalité pour les Canadiens
Rattrapage
Face aux Flames
Un petit test de réalité pour les Canadiens
Des bâtons de golf qui corrigent vos défauts
Rattrapage
Salon de l'électronique à Las Vegas
Des bâtons de golf qui corrigent vos défauts
On compare les marchés de Montréal, Toronto et Vancouver
Rattrapage
Ventes résidentielles
On compare les marchés de Montréal, Toronto et Vancouver
Chrystia Freeland va quitter son poste de députée dès vendredi
Rattrapage
Chambre des communes
Chrystia Freeland va quitter son poste de députée dès vendredi
Élection 2026 : «Éric Duhaime ne veut pas perdre de temps»
Rattrapage
Chronique politique
Élection 2026 : «Éric Duhaime ne veut pas perdre de temps»
Le Canadien retrouve ses partisans et les partisans retrouvent Danault
Rattrapage
De retour au Centre Bell
Le Canadien retrouve ses partisans et les partisans retrouvent Danault
Comment réduire sa consommation de sucre et de sel?
Rattrapage
Apport trop élevé selon une étude de NutriQuébec
Comment réduire sa consommation de sucre et de sel?
«J'ai le goût qu'on ajoute la couche d'émotion pour la télé» -Jean-Philippe Dion
Rattrapage
Nouveau magazine Sucré Givré
«J'ai le goût qu'on ajoute la couche d'émotion pour la télé» -Jean-Philippe Dion
«Les deux pays ont avantage à avoir des avancées» -Serge Granger
Rattrapage
Mark Carney se rendra en Chine
«Les deux pays ont avantage à avoir des avancées» -Serge Granger
Nouvelles négatives: les Québécois seraient pessimistes face à 2026
Rattrapage
Sondage non scientifique de La Presse
Nouvelles négatives: les Québécois seraient pessimistes face à 2026
Manifestante abattue par l'ICE: les résidents de Minneapolis sous le choc
Rattrapage
Violences par la police de l'immigration
Manifestante abattue par l'ICE: les résidents de Minneapolis sous le choc
«C'est le retour, le vrai retour de Phillip Danault» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Match face aux Flames à domicile
«C'est le retour, le vrai retour de Phillip Danault» -Meeker Guerrier
Les élèves québécois moins bons à l'école qu'avant
Rattrapage
Éducation
Les élèves québécois moins bons à l'école qu'avant
«Je suis très connecté à mes émotions et maintenant je laisse ça transparaître»
Rattrapage
Discussion avec Patrick Huard
«Je suis très connecté à mes émotions et maintenant je laisse ça transparaître»