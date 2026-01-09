 Aller au contenu
Justice et faits divers
Mort de Fabienne Houde-Bastien, 31 ans

5 ans et 7 mois de prison pour le chauffard Vi Trung Ngo

par 98.5

0:00
6:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 janvier 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
5 ans et 7 mois de prison pour le chauffard Vi Trung Ngo
François Bastien et Brigitte Houde, les parents de Fabienne, à l'avant-plan. / Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Vi Trung Ngo a été condamné à cinq ans et sept mois de prison, avec une interdiction de conduire de sept ans, pour avoir fauché la vie de Fabienne Houde-Bastien, le 21 mai 2023, qui traversait la rue à pied au coin de Jean-Talon et du boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

Vi Trung Ngo, 50 ans, conduisait avec un taux d’alcool de trois fois la limite permise. 

Fabienne Houde-Bastien, qui n'avait que 31 ans, traversait l'intersection lorsqu'elle a été percutée de plein fouet par le véhicule de Ngo, qui venait de brûler un feu rouge à haute vitesse.

La famille Houde, très soudée, a assisté à toutes les audiences au palais de justice. 

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, discuter de cette histoire avec Patrick Lagacé vendredi matin.

Autre sujet abordé

  • Intervention policière musclée près de l'UQAM: une vingtaine de policiers ont dû intervenir pour maîtriser un homme en crise, armé d'un couteau.

Vous aimerez aussi

La police de Saint-Jérôme recherche des victimes potentielles d’Isaac Renquinha
Lagacé le matin
La police de Saint-Jérôme recherche des victimes potentielles d’Isaac Renquinha
0:00
5:36
Corruption en Libye: l'ex-PDG de SNC-Lavalin banni de l'Ordre des ingénieurs
Lagacé le matin
Corruption en Libye: l'ex-PDG de SNC-Lavalin banni de l'Ordre des ingénieurs
0:00
6:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je ne vois pas comment François Tremblay pourrait éviter l'expulsion»
Rattrapage
Député de la CAQ arrêté pour alcool au volant
«Je ne vois pas comment François Tremblay pourrait éviter l'expulsion»
Spécial «du retour» | L'énigme du vendredi 9 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «du retour» | L'énigme du vendredi 9 janvier
«La petite dernière»: un film aussi émouvant qu'utile
Rattrapage
Entre religion et orientation sexuelle
«La petite dernière»: un film aussi émouvant qu'utile
«Ça montre l'ampleur de la crise de l'itinérance au Québec»
Rattrapage
Détecteur de métal à l'hôpital Notre-Dame
«Ça montre l'ampleur de la crise de l'itinérance au Québec»
«C'est une renaissance incroyable pour Alexandre Texier»
Rattrapage
Six points, dont quatre buts, en deux matchs
«C'est une renaissance incroyable pour Alexandre Texier»
Zénith et L'œil du cyclone: un début d'année chargé pour Véronique Cloutier
Rattrapage
Une quatrième saison qui débute
Zénith et L'œil du cyclone: un début d'année chargé pour Véronique Cloutier
«Le plan de Trump au Venezuela, c'est juste un "cash grab"»
Rattrapage
Après le règne de Nicolas Maduro
«Le plan de Trump au Venezuela, c'est juste un "cash grab"»
«L'environnement, c'est considéré comme la patente qui dérange tout le monde»
Rattrapage
Pollution aux sulfates dans le fleuve
«L'environnement, c'est considéré comme la patente qui dérange tout le monde»
«Alexandre Texier, quelle aubaine quand même» -Martin McGuire
Rattrapage
La renaissance d'un Français à Montréal
«Alexandre Texier, quelle aubaine quand même» -Martin McGuire
Baguette contre igloo: la réponse des Français aux moqueries québécoises
Rattrapage
Guerre de clochers
Baguette contre igloo: la réponse des Français aux moqueries québécoises
L'effet «Stranger Things» sur le catalogue de Prince
Rattrapage
Culture populaire
L'effet «Stranger Things» sur le catalogue de Prince
Guerre de chiffres et productivité: le syndicat conteste le retour en présentiel
Rattrapage
Trois jours au bureau par semaine
Guerre de chiffres et productivité: le syndicat conteste le retour en présentiel
Corruption en Libye: l'ex-PDG de SNC-Lavalin banni de l'Ordre des ingénieurs
Rattrapage
Coupable de sept manquements déontologiques graves
Corruption en Libye: l'ex-PDG de SNC-Lavalin banni de l'Ordre des ingénieurs
Pollution au plomb et sulfates: Environnement Canada veut sanctionner Terrapure
Rattrapage
Eau contaminée sous surveillance
Pollution au plomb et sulfates: Environnement Canada veut sanctionner Terrapure