Mort de Fabienne Houde-Bastien, 31 ans

Vi Trung Ngo a été condamné à cinq ans et sept mois de prison, avec une interdiction de conduire de sept ans, pour avoir fauché la vie de Fabienne Houde-Bastien, le 21 mai 2023, qui traversait la rue à pied au coin de Jean-Talon et du boulevard Saint-Laurent, à Montréal.
Vi Trung Ngo, 50 ans, conduisait avec un taux d’alcool de trois fois la limite permise.
Fabienne Houde-Bastien, qui n'avait que 31 ans, traversait l'intersection lorsqu'elle a été percutée de plein fouet par le véhicule de Ngo, qui venait de brûler un feu rouge à haute vitesse.
La famille Houde, très soudée, a assisté à toutes les audiences au palais de justice.
