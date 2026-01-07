Une nouvelle tricherie en vue des Olympiques

Selon les informations recueillies par le tabloïd allemand Sport Bild, les sauteurs à ski auraient recours à l'agrandissement du pénis pour améliorer leur performance.

Dans ce sport, les marges sont infimes et la taille de la combinaison affecte énormément la façon dont le corps est propulsé dans les airs; elle est créée sur mesure en fonction du corps et du poids des athlètes.

Cette intervention leur permet donc d'avoir une combinaison plus grande, ce qui augmente le temps qu'ils passent dans les airs et améliore leur performance.

Écoutez les explications du champion olympique Jean-Luc Brassard, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.