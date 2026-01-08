 Aller au contenu
Trois jours au bureau par semaine

Guerre de chiffres et productivité: le syndicat conteste le retour en présentiel

le 8 janvier 2026 08:44

Patrick Lagacé
Le gouvernement du Québec et les fonctionnaires ne s'entendent pas concernant le retour obligatoire au bureau trois jours par semaine. / Syda Productions / Adobe Stock

Les tensions entre le gouvernement du Québec et les fonctionnaires concernant le retour obligatoire au bureau trois jours par semaine mettent en lumière des visions divergentes sur la productivité et les conditions de travail dans le secteur public.

Selon un sondage interne du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), près de deux employés sur trois anticipent une baisse de productivité… et plus de sept sur dix envisagent carrément de quitter leur poste.

Écoutez le président du SFPQ, Christian Daigle, faire le tour de la question avec Patrick Lagacé jeudi matin.

