Coupable de sept manquements déontologiques graves

Jacques Lamarre, ancien PDG de SNC-Lavalin sera banni à vie de l’Ordre des ingénieurs du Québec, en lien avec sa participation à des stratagèmes de corruption et de financement électoral occulte.
Il devra également payer une amende de 75 000 $.
Quels sont les détails à retenir de cette période sombre chez l'entreprise de génie-conseil?
Écoutez Vincent Larouche, journaliste à La Presse, donner tous les détails, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«Il y avait [...] toutes sortes de dépenses qu'on ne voit jamais dans une entreprise de génie-conseil habituellement: une quantité phénoménale de pornographie, des services d'escorte, de prostitution, dont les factures se retrouvaient carrément dans la comptabilité de SNC-Lavalin.»