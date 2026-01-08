Coupable de sept manquements déontologiques graves

Jacques Lamarre, ancien PDG de SNC-Lavalin sera banni à vie de l’Ordre des ingénieurs du Québec, en lien avec sa participation à des stratagèmes de corruption et de financement électoral occulte.

Il devra également payer une amende de 75 000 $.

Quels sont les détails à retenir de cette période sombre chez l'entreprise de génie-conseil?

Écoutez Vincent Larouche, journaliste à La Presse, donner tous les détails, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.