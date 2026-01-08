 Aller au contenu
Politique internationale
ICE sous le feu des critiques

Climat de peur au Minnesota: «Tout ce que les gens veulent, c'est la paix»

par 98.5

le 8 janvier 2026 08:03

Patrick Lagacé
Climat de peur au Minnesota: «Tout ce que les gens veulent, c'est la paix»
Une femme a été tuée par l'ICE mercredi à Minneapolis. / Ben Hovland / Minnesota Public Radio via AP Photo

L'atmosphère est extrêmement tendue à Minneapolis après qu'un agent de l'ICE ait abattu une citoyenne américaine.

Le maire Jacob Frey a vivement réagi, qualifiant la thèse de la légitime défense de «foutaise» et exigeant que l'ICE quitte la ville.

Freddy Posine, résident local et immigrant d'origine française, témoigne d'un climat de peur généralisé où les communautés n'osent plus sortir.

Il dénonce des méthodes d'intervention violentes et une méfiance croissante envers les autorités fédérales, alors que des manifestations pacifiques sont attendues pour le week-end afin de réclamer un changement politique.

Écoutez le témoignage de Freddy Posine, résident de Roseville, en banlieue de Minneapolis, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

«Je ne sors plus sans ma carte passeport de façon à pouvoir prouver [ma citoyenneté]... Je ne me sentais déjà pas à l'aise.»

Freddy Posine

