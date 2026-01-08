ICE sous le feu des critiques

L'atmosphère est extrêmement tendue à Minneapolis après qu'un agent de l'ICE ait abattu une citoyenne américaine.

Le maire Jacob Frey a vivement réagi, qualifiant la thèse de la légitime défense de «foutaise» et exigeant que l'ICE quitte la ville.

Freddy Posine, résident local et immigrant d'origine française, témoigne d'un climat de peur généralisé où les communautés n'osent plus sortir.

Il dénonce des méthodes d'intervention violentes et une méfiance croissante envers les autorités fédérales, alors que des manifestations pacifiques sont attendues pour le week-end afin de réclamer un changement politique.

Écoutez le témoignage de Freddy Posine, résident de Roseville, en banlieue de Minneapolis, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.