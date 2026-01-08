La renaissance d'un Français à Montréal

L’ambiance exceptionnelle créée par les partisans, l’impact du but de Cole Caufield, et le brio d'Alexandre Texier sont au coeur des discussions, jeudi, au lendemain d'une belle victoire de 4-1 des Canadiens face aux Flames.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, en discuter avec Patrick Lagacé jeudi matin.

L'apport de Phillip Danault, l’importance d’améliorer la fiche à domicile et la gestion des gardiens avant les matchs face aux Panthers (jeudi), Red Wings (samedi), Canucks (lundi) et Capitals (mardi) sont également abordés.