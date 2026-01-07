Tarifs et souveraineté

Sabin Lévesque, enseignant au Cégep et ancien candidat pour le Parti populaire du Canada, explique son soutien à Donald Trump.

Selon lui, Trump est un personnage nécessaire pour «casser» un système qu'il juge à l'envers.

Bien qu'il reconnaisse les frasques morales du président et les impacts négatifs de ses politiques protectionnistes sur des emplois locaux, il voit dans les tarifs douaniers un levier de négociation pour obtenir des accords de libre-échange plus libéraux à long terme.

Il admet faire partie d'une minorité au Québec, mais assume pleinement ses idées libertariennes.

Écoutez Sabin Lévesque, enseignant québécois pro-Trump, expliquer son soutien au président des États-Unis, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.