Politique internationale
Tarifs et souveraineté

Un enseignant de Cégep défend les politiques de Donald Trump

0:00
13:21

Lagacé le matin

le 7 janvier 2026 07:35

Patrick Lagacé
Le président Donald Trump fait une grimace en parlant d'haltérophilie lors de son discours devant les législateurs républicains de la Chambre des représentants à l'occasion de leur retraite politique annuelle, le mardi 6 janvier 2026, à Washington. / (AP Photo/Evan Vucci)

Sabin Lévesque, enseignant au Cégep et ancien candidat pour le Parti populaire du Canada, explique son soutien à Donald Trump.

Selon lui, Trump est un personnage nécessaire pour «casser» un système qu'il juge à l'envers. 

Bien qu'il reconnaisse les frasques morales du président et les impacts négatifs de ses politiques protectionnistes sur des emplois locaux, il voit dans les tarifs douaniers un levier de négociation pour obtenir des accords de libre-échange plus libéraux à long terme. 

Il admet faire partie d'une minorité au Québec, mais assume pleinement ses idées libertariennes.

Écoutez Sabin Lévesque, enseignant québécois pro-Trump, expliquer son soutien au président des États-Unis, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Le monde est pas tout à fait à l’endroit [...] pour beaucoup d’autres personnes dans la société, le monde en fait, il sonne plus à l’envers. Et puis dans un monde qui est plus à l’envers, bien en fait, il a besoin un peu d’un personnage plus comme Trump, quelqu’un qui est prêt à casser des choses.»

Sabin Lévesque

