Eau contaminée sous surveillance

Environnement Canada veut sévir contre la plus importante usine de recyclage de batterie au pays.

Ottawa reproche à Terrapure à Sainte-Catherine en Montérégie de rejets nocifs dans le Fleuve St-Laurent entre 2020 et 2023, selon ce que rapporte le Journal de Montréal.

On lui reproche notamment le rejet de 700 tonnes de sulfates par mois pendant plusieurs mois et également des déversement d'eau contaminée au plomb.

