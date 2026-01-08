Pollution aux sulfates dans le fleuve

Luc Ferrandez dénonce un cycle de négligence environnementale impliquant l'usine Terrapure à Ville Sainte-Catherine, spécialisée dans le recyclage de batteries plomb-acide.

Malgré des rejets de sulfates atteignant 700 tonnes par mois (50 fois la norme), l'entreprise n'a jamais construit l'usine de traitement promise depuis des années...

Il critique le gouvernement provincial pour avoir coupé 150 postes d'inspecteurs et pour sa tendance à alléger les processus réglementaires au nom du développement économique, déplorant que les entreprises utilisent systématiquement la menace de suppressions d'emplois pour éviter les sanctions.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, jeudi, à Lagacé le matin.