Six points, dont quatre buts, en deux matchs

Le Français Alexandre Texier a réalisé un tour du chapeau et le Québécois Samuel Montembeault ont uni leurs efforts, jeudi soir, dans une victoire de 6-2 des Canadiens contre les Panthers de la Floride.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé vendredi matin.
«C'est une renaissance incroyable pour lui. Trois points dans le match de mercredi face aux Flames, trois buts jeudi contre les Panthers et encore nommé la première étoile pour un deuxième match de suite [...] On verra si ça va perdurer, mais pour l'instant, c'est une aubaine pour le Tricolore à 1 million de dollars.»
