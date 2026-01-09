 Aller au contenu
Six points, dont quatre buts, en deux matchs

«C'est une renaissance incroyable pour Alexandre Texier»

par 98.5

Lagacé le matin

le 9 janvier 2026 05:51

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le Français Alexandre Texier a réalisé un tour du chapeau et le Québécois Samuel Montembeault ont uni leurs efforts, jeudi soir, dans une victoire de 6-2 des Canadiens contre les Panthers de la Floride.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé vendredi matin.

«C'est une renaissance incroyable pour lui. Trois points dans le match de mercredi face aux Flames, trois buts jeudi contre les Panthers et encore nommé la première étoile pour un deuxième match de suite [...] On verra si ça va perdurer, mais pour l'instant, c'est une aubaine pour le Tricolore à 1 million de dollars.» 

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés

  • Patrick Kane a marqué son 500ᵉ but en carrière dans la LNH;
  • Les Jets de Winnipeg et les Sénateurs d'Ottawa en crise.

