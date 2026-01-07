Autopartage

À la suite d'une demande d'action collective déposée contre Communauto, les consommateurs pourraient obtenir gain de cause concernant la validité de certains forfaits.
Le litige porte sur le laissez-passer Flex 20, qui expire après un mois, entraînant la perte des trajets non utilisés.
Écoutez la chronique économique de Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- Ticketmaster est accusé de facturer des frais de service abusifs;
- On parle beaucoup du prix de l'essence avec tout ce qui se passe au Vénézuéla. Est-ce que ça va nous coûter plus cher de faire le plein dans les prochains mois?
- Le chiffre du jour: 4,5 % (Hausse de salaire moyenne des Québécois dans le secteur privé).