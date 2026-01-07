Autopartage

À la suite d'une demande d'action collective déposée contre Communauto, les consommateurs pourraient obtenir gain de cause concernant la validité de certains forfaits.

Le litige porte sur le laissez-passer Flex 20, qui expire après un mois, entraînant la perte des trajets non utilisés.

