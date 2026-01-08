Recrutement massif en vue du recensement de mai

Statistique Canada cherche 32 000 personnes pour travailler sur le prochain recensement en mai prochain.

Divers postes de supervision et d'autres sans fonctions de supervision seront offerts de mars à juillet.

Le taux de rémunération est de près de 26$ l'heure pour les agents recenseurs et de plus de 31$ l'heure pour les chefs d'équipe, en plus des dépenses admissibles.

Écoutez la chronique économie de Marie-Eve Fournier qui porte sur le recrutement massif entourant le recensement fédéral.

