Effet du conflit au Massif sur Charlevoix

Le conflit de travail qui nuit aux activités à la station de ski Le Massif a un effet important sur l'économie de Charlevoix, souligne un article de La Presse publié mardi.
Écoutez Serge Bilodeau, maire de Petite-Rivière-Saint-François, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, alors que la grève ne semble pas près de se conclure.
«C'est sûr que l'impact, on le voit déjà au niveau de la location touristique, au niveau de l'achalandage dans le village aussi. Puis ça, c'est au niveau de la municipalité. Mais l'impact, je pense, est aussi majeur au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul, au niveau des restaurants, des hébergements, puis des épiceries. Chez nous, le Massif c'est 99% de l'économie locale.»