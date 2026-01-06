Télétravail contre présentiel

Le chroniqueur Luc Ferrandez analyse la décision du gouvernement de l'Ontario d'imposer un retour au travail en présentiel à 100% pour ses fonctionnaires.

Cette mesure suscite une forte opposition syndicale, les employés invoquant le manque de garderies, de transports en commun ou des déménagements durant la pandémie pour contester ce virage.

Il souligne une iniquité profonde entre les télétravailleurs et les employés de terrain (santé, travaux manuels) qui ne bénéficient d'aucun allègement, estimant qu'une telle exigence au Québec provoquerait une «révolte nationale» en raison des défaillances des services publics et d'une culture de l'autorité différente.

