Société
Télétravail contre présentiel

Le retour forcé au bureau: un futur conflit social majeur?

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 janvier 2026 09:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le retour forcé au bureau: un futur conflit social majeur?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le chroniqueur Luc Ferrandez analyse la décision du gouvernement de l'Ontario d'imposer un retour au travail en présentiel à 100% pour ses fonctionnaires. 

Cette mesure suscite une forte opposition syndicale, les employés invoquant le manque de garderies, de transports en commun ou des déménagements durant la pandémie pour contester ce virage.

Il souligne une iniquité profonde entre les télétravailleurs et les employés de terrain (santé, travaux manuels) qui ne bénéficient d'aucun allègement, estimant qu'une telle exigence au Québec provoquerait une «révolte nationale» en raison des défaillances des services publics et d'une culture de l'autorité différente.

Écoutez le billet de l'animateur Luc Ferrandez, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

«Au Québec, il y aurait une révolte nationale si on faisait une affaire comme ça [...] vous n’êtes pas capable de nous fournir des places en garderie, vous n’êtes pas capable de nous fournir du transport en commun.»

Luc Ferrandez

