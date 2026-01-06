Opération américaine au Venezuela

L'influence grandissante de la stratégie de sécurité nationale de Donald Trump inquiète sur la scène internationale, particulièrement en Amérique du Sud.

Les récentes tensions au Venezuela, où le président Maduro a été capturé par les Américains, illustrent cette volonté d'interventionnisme dans l'hémisphère.

Ce virage politique soulève des questions cruciales sur la souveraineté de territoires comme le Groenland et même sur l'autonomie du Canada face aux intérêts stratégiques américains.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation géopolitique, mardi, dans son tour d'horizon.