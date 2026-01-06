 Aller au contenu
Politique internationale
Opération américaine au Venezuela

«Les Américains ont décidé que les Amériques, c'est à eux»

par 98.5

le 6 janvier 2026 06:27

Patrick Lagacé
L'influence grandissante de la stratégie de sécurité nationale de Donald Trump inquiète sur la scène internationale, particulièrement en Amérique du Sud.

Les récentes tensions au Venezuela, où le président Maduro a été capturé par les Américains, illustrent cette volonté d'interventionnisme dans l'hémisphère.

Ce virage politique soulève des questions cruciales sur la souveraineté de territoires comme le Groenland et même sur l'autonomie du Canada face aux intérêts stratégiques américains.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation géopolitique, mardi, dans son tour d'horizon.

«Les Américains ont décidé que les Amériques, c'est à eux. Ils ont le contrôle et on ne va pas tolérer qu'il y ait des régimes qui nous sont hostiles, qu'il y ait des régimes aussi qui ont des liens avec, par exemple, les Chinois, avec les Russes, avec l'Iran, et c'était le cas du régime Maduro.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Vente de cocaïne sur les réseaux sociaux;
  • Radars photo lucratifs;
  • Crise dans les urgences;
  • Nouveau responsable de l'éthique au PLQ;
  • Changements climatiques et assurances;
  • La rivalité Céline Dion et Lara Fabian.

