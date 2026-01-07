Renouvellements hypothécaires 2026

En 2026, environ 60% des prêts hypothécaires canadiens arriveront à échéance.

Les propriétaires ayant bénéficié de taux inférieurs à 2% il y a cinq ans feront face à des taux avoisinant les 4%, ce qui pourrait augmenter leurs mensualités de plusieurs centaines de dollars.

Le courtier Pierre-Charles Jolicoeur suggère que l'allongement de la période d'amortissement (par exemple, passer de 20 à 30 ans) peut aider à maintenir le niveau des paiements actuels, bien que cela augmente les frais d'intérêt totaux.

Malgré un taux directeur à 2,25%, les taux hypothécaires restent plus élevés en raison des marges bancaires et des frais fixes.

Écoutez Pierre-Charles Jolicoeur, courtier hypothécaire chez JA Hypothèques, expliquer le tout, mercredi, à La commission.