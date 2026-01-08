Victoire juridique contre la SAAQ

Le Tribunal administratif du Québec a reconnu les victimes du glissement de terrain de Rivière-Éternité (juillet 2023) comme des accidentés de la route.

Initialement, la SAAQ refusait d'indemniser Jean-Philippe Caty et les proches des défunts, car ils n'étaient pas à l'intérieur de leur véhicule lors de l'impact.

Toutefois, la cour a conclu que l'action de sortir du véhicule pour dégager un arbre bloquant la chaussée constitue un geste lié à l'«usage» de l'automobile.

Cette décision permet aux survivants et aux orphelins de recevoir enfin des indemnités pour leurs dommages physiques et psychologiques.

