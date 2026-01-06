Présence sur les réseaux sociaux

La chanteuse Céline Dion a annoncé lundi qu’elle se lançait dans la création de contenus sur les réseaux sociaux en ouvrant un compte sur la plateforme TikTok.
Si la nouvelle ravit ses fans aux quatre coins du monde, Céline Dion n’a pas besoin de s’exposer sur les réseaux sociaux pour gagner en popularité ou améliorer son image.
Alors pourquoi s’est-elle lancée ? Pourquoi son arrivée sur TikTok est-elle si commentée ?
Écoutez Ariane Brunet, humoriste sur les réseaux sociaux, revenir sur cette nouvelle importante dans le monde des médias numériques, mardi, à La commission.
«Je pense que Céline va un peu produire du contenu à sa manière. Tu sais, elle est vraiment de la génération où ce sont les magazines à potins qui racontent son histoire à sa place. En fait, je pense que ça va lui laisser la chance de se raconter elle-même par son canal de diffusion.»