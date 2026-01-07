Instabilité internationale

Les États-Unis ont procédé à la saisie de deux navires pétroliers mercredi, l'un dans les Caraïbes et l'autre dans le nord de l'océan Atlantique.

La Maison-Blanche a justifié cet acte en expliquant que ces bateaux étaient liés au Venezuela et que les cargaisons seraient vendues par les États-Unis et la part reversée au Venezuela sera déterminée par Donald Trump.

Une nouvelle situation qui laisse planer une escalade des tensions et sous-estime les règles qui doivent s'appliquer en matière de droit international.

Écoutez Yvan Blondin, lieutenant général à la retraite de l’armée canadienne, revenir sur cet événement, mercredi, à l’émission La commission.