Fermetures surprises

C'est un véritable chaos qui a été provoqué par la fermeture définitive, annoncée le samedi 3 janvier au soir, des quatre installations de la Garderie éducative dans Lanaudière.

Cette décision, liée à des problèmes personnels graves du propriétaire, laisse 147 familles sans service.

Marie-Michèle Plante, mère de deux enfants qui viennent de perdre leur place en garderie, indique qu'elle déploie des frais d'urgence importants.

Elle dénonce le manque de soutien du ministère de la Famille, alors que les éducatrices ont elles-mêmes appris la nouvelle par les parents.

Le ministère avait demandé une fermeture pour le 9 janvier, mais la direction a devancé la date au lundi matin.

