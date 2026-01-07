 Aller au contenu
Politique provinciale
Deux semaines de silence

Culture du secret: pourquoi la SAAQ a caché une panne majeure durant les Fêtes

Entendu dans

La commission

le 7 janvier 2026 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Culture du secret: pourquoi la SAAQ a caché une panne majeure durant les Fêtes
Pourquoi la SAAQ a caché une panne majeure durant les Fêtes? / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Le journal La Presse a révélé que la SAAQ a subi une panne majeure de son système de prise de rendez-vous en ligne du 22 décembre au 4 janvier, une information que l'organisme n'a pas communiquée spontanément.

Me Gilles Levasseur, professeur de droit, y voit un grave manquement au devoir de transparence et de gouvernance, traitant les citoyens comme des «individus de seconde classe».

Il suggère que ce silence pourrait être lié aux vacances du personnel ou à une volonté d'éviter de nouvelles critiques après les difficultés du virage numérique.

La SAAQ a refusé toute entrevue, mais affirme tester des mesures de mitigation pour faciliter l'accès aux rendez-vous.

Écoutez Me Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa, faire le point à ce sujet, mercredi, à La commission

«C'est un devoir de transparence et de gouvernance des opérations de l'organisation... c'est un problème majeur qui doit être réglé, surtout avec tout le contexte de ce qu'on vit depuis plus de six mois au Québec.»

Me Gilles Levasseur

