Deux semaines de silence

Le journal La Presse a révélé que la SAAQ a subi une panne majeure de son système de prise de rendez-vous en ligne du 22 décembre au 4 janvier, une information que l'organisme n'a pas communiquée spontanément.

Me Gilles Levasseur, professeur de droit, y voit un grave manquement au devoir de transparence et de gouvernance, traitant les citoyens comme des «individus de seconde classe».

Il suggère que ce silence pourrait être lié aux vacances du personnel ou à une volonté d'éviter de nouvelles critiques après les difficultés du virage numérique.

La SAAQ a refusé toute entrevue, mais affirme tester des mesures de mitigation pour faciliter l'accès aux rendez-vous.

Écoutez Me Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa, faire le point à ce sujet, mercredi, à La commission.