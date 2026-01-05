La récente capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis de Donald Trump a provoqué une onde de choc internationale.

Pour le chroniqueur Stéphane Gendron, cet événement démontre la rapidité avec laquelle une puissance peut intervenir chez un voisin. Il trace un parallèle audacieux avec le Québec: dans le contexte géopolitique actuel, l’idée d’une souveraineté québécoise lui semble plus périlleuse que jamais face à l'imprévisibilité américaine.

Écoutez Stéphane Gendron aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Autres sujets traités: