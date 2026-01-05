 Aller au contenu
Politique internationale
Imprévisibilité américaine

La capture de Maduro: un signal d'alarme pour la souveraineté du Québec?

par 98.5

0:00
42:10

Entendu dans

Radio textos

le 5 janvier 2026 11:13

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
La capture de Maduro: un signal d'alarme pour la souveraineté du Québec?
Stéphane Gendron / Cogeco Média

La récente capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis de Donald Trump a provoqué une onde de choc internationale.

Pour le chroniqueur Stéphane Gendron, cet événement démontre la rapidité avec laquelle une puissance peut intervenir chez un voisin. Il trace un parallèle audacieux avec le Québec: dans le contexte géopolitique actuel, l’idée d’une souveraineté québécoise lui semble plus périlleuse que jamais face à l'imprévisibilité américaine.

Écoutez Stéphane Gendron aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Autres sujets traités:

  • Le vouvoiement obligatoire à l'école: des doutes sur l'efficacité réelle pour contrer la violence;
  • La présence des politiciens sur les réseaux sociaux: des critiques à l'endroit de Sonia LeBel;
  • Hausse marquée du nombre de dépouilles enterrées dans des fosses communes au Québec.

Vous aimerez aussi

L’ombre de Trump sur Caracas: un «kidnapping» géopolitique?
La commission
L’ombre de Trump sur Caracas: un «kidnapping» géopolitique?
0:00
15:38
Pétrole, corruption et papier de toilette: l'anatomie du fiasco vénézuélien
Lagacé le matin
Pétrole, corruption et papier de toilette: l'anatomie du fiasco vénézuélien
0:00
6:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Nostradamus en 2026: le mythe annuel des prophéties décortiqué
Rattrapage
Actualité paranormale
Nostradamus en 2026: le mythe annuel des prophéties décortiqué
Transparence financière: vos frais de gestion bientôt révélés en dollars
Rattrapage
Rapport obligatoire pour éclairer les clients
Transparence financière: vos frais de gestion bientôt révélés en dollars
Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?
Rattrapage
Civilité et éducation
Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?
Quelle est la couleur de l'année 2026?
Rattrapage
Tendances
Quelle est la couleur de l'année 2026?
Voyager seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Rattrapage
Vous en avez déjà rêvé?
Voyager seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
Rattrapage
Santé
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
La mode nous pousse-t-elle à la consommation?
Rattrapage
Tendances 2026
La mode nous pousse-t-elle à la consommation?
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Rattrapage
Croissance personnelle
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Rattrapage
Que nous réserve la prochaine année?
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?
Rattrapage
Origines de cette tradition
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?
La société nous pousse-t-elle à travailler au détriment de nos amitiés?
Rattrapage
Relations interpersonnelles
La société nous pousse-t-elle à travailler au détriment de nos amitiés?
Mario Girard raconte sa visite du bureau de Félix Leclerc
Rattrapage
Un cadre émouvant
Mario Girard raconte sa visite du bureau de Félix Leclerc
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
Rattrapage
Règles à respecter lors des réunions familiales
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
Les technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera encore le cas en 2026
Rattrapage
Quelles seront les nouveautés l'an prochain?
Les technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera encore le cas en 2026