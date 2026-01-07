Incendies mortels

L'incendie qui a ravagé un bar en Suisse le soir du Nouvel An ravive des souvenirs douloureux pour toutes les personnes qui ont été victimes d'un accident similaire.

Quarante personnes sont décédées et plus d'une centaine ont été blessées dans ce drame causé par un embrasement lié à des bougies incandescentes.

Écoutez Rosanne Reaume, grande brûlée et directrice générale de l'Association des grands brûlés, revenir sur cet événement, mercredi, à La commission.

Elle explique que les accidents liés au feu sont encore trop nombreux, mais on souligne quand même des progrès au Québec dans la prise en charge et les soins offerts aux personnes qui sont blessées dans des incendies.