Société
Nouvel étiquetage

La valeur nutritionnelle des produits mieux indiquée à l'épicerie

par 98.5

0:00
15:38

Entendu dans

Radio textos

le 7 janvier 2026 11:50

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
La valeur nutritionnelle des produits mieux indiquée à l'épicerie
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Une nouvelle réglementation a été apportée concernant les produits alimentaires au Canada depuis le début de l'année 2026.

On retrouve maintenant une étiquette blanche ou noire qui indique si le produit a une forte teneur en sel, en sucre, en gras...

Cette mesure, qui vise à mieux informer le consommateur sur les valeurs nutritionnelles à l'épicerie, ne fait pas l'unanimité pour les entreprises.

Certains pourraient même changer leur recette uniquement dans le but de passer sous les seuils établis.

Écoutez Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, revenir sur cette nouvelle mesure, mercredi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

