La grande vedette slovène du cyclisme professionnel, Tadej Pogacar, viendra s'entraîner à Bromont.
Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau en discuter, lors du segment, La bonne nouvelle du jour, à La commission.
