 Aller au contenu
Société
WesJet réduit l'espace entre les sièges

«C'est à la clientèle de se rebeller et ça a de l'effet»

par 98.5

0:00
8:14

Entendu dans

La commission

le 7 janvier 2026 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est à la clientèle de se rebeller et ça a de l'effet»
La compagnie WestJet a commencé à modifier ses Boeing 737 pour installer des sièges plus rapprochés les uns des autres, et non inclinables,. / Jeff McIntosh / La Presse canadienne

La compagnie WestJet a commencé à modifier ses Boeing 737 pour installer des sièges plus rapprochés les uns des autres, et non inclinables, souligne mercredi un article de Radio-Canada.

Écoutez Frédéric Dimanche, professeur et ancien directeur de l’École de gestion hôtelière et touristique Ted Rogers à l’Université métropolitaine de Toronto, discuter de ce changement qui soulève beaucoup de mécontentement au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Il n'y a pas de norme légale selon lesquelles un siège doit faire telle taille ou tel autre ou qu'il doit être inclinable. Donc, c'est à la clientèle de se rebeller. Et ça a de l'effet, puisque WestJet a annoncé qu'ils éviteraient de continuer de faire la conversion des sièges. Mais comme vous l'avez signalé, ils l'ont fait déjà sur une vingtaine d'avions.»

Frédéric Dimanche

Aussi dans ce segment : 

  • Après avoir capturé le président du Venezuela, Trump a prédit la «chute» de Cuba. Mais la plupart des Québécois maintiennent quand même leurs projets de vacances là-bas.

Vous aimerez aussi

«C'est impressionnant de voir que ce sont les mêmes choses qui se reproduisent»
La commission
«C'est impressionnant de voir que ce sont les mêmes choses qui se reproduisent»
0:00
9:06
Êtes-vous tannés de vous faire dire quoi manger?
La commission
Êtes-vous tannés de vous faire dire quoi manger?
0:00
17:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le cycliste professionnel Tadej Pogacar s'entraînera à Bromont
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Le cycliste professionnel Tadej Pogacar s'entraînera à Bromont
«L'impact, on le voit déjà sur le tourisme et l'achalandage dans le village»
Rattrapage
Effet du conflit au Massif sur Charlevoix
«L'impact, on le voit déjà sur le tourisme et l'achalandage dans le village»
Une femme tuée par les agents de l'ICE dans une manifestation
Rattrapage
Drame à Minneapolis
Une femme tuée par les agents de l'ICE dans une manifestation
«C'est impressionnant de voir que ce sont les mêmes choses qui se reproduisent»
Rattrapage
Incendies mortels
«C'est impressionnant de voir que ce sont les mêmes choses qui se reproduisent»
Êtes-vous tannés de vous faire dire quoi manger?
Rattrapage
Les Québécois mangent trop salé et trop sucré
Êtes-vous tannés de vous faire dire quoi manger?
Coups de feu lors d’une opération impliquant l’ICE: une femme tuée à Minneapolis
Rattrapage
Discussion
Coups de feu lors d’une opération impliquant l’ICE: une femme tuée à Minneapolis
L'agrandissement du pénis pour améliorer les performances en saut à ski
Rattrapage
Une nouvelle tricherie en vue des Olympiques
L'agrandissement du pénis pour améliorer les performances en saut à ski
Les États-Unis saisissent deux navires pétroliers et leur marchandise
Rattrapage
Instabilité internationale
Les États-Unis saisissent deux navires pétroliers et leur marchandise
L'insécurité internationale peut-elle nuire au projet d'indépendance du Québec?
Rattrapage
Instabilité aux États-Unis
L'insécurité internationale peut-elle nuire au projet d'indépendance du Québec?
Retour de Phillip Danault au Centre Bell: «Comme si j'avais jamais quitté»
Rattrapage
Les Canadiens affrontent les Flames
Retour de Phillip Danault au Centre Bell: «Comme si j'avais jamais quitté»
Culture du secret: pourquoi la SAAQ a caché une panne majeure durant les Fêtes
Rattrapage
Deux semaines de silence
Culture du secret: pourquoi la SAAQ a caché une panne majeure durant les Fêtes
Fixe ou variable: naviguer dans la nouvelle réalité des taux d'intérêt
Rattrapage
Renouvellements hypothécaires 2026
Fixe ou variable: naviguer dans la nouvelle réalité des taux d'intérêt
Possible intervention au Groenland: «Les gens ont peur»
Rattrapage
Menaces insistantes de Donald Trump
Possible intervention au Groenland: «Les gens ont peur»
«J'ai l'impression que l'affaire est réglée pour Charles Milliard»
Rattrapage
Campagne pour la chefferie libérale
«J'ai l'impression que l'affaire est réglée pour Charles Milliard»