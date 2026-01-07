WesJet réduit l'espace entre les sièges

La compagnie WestJet a commencé à modifier ses Boeing 737 pour installer des sièges plus rapprochés les uns des autres, et non inclinables, souligne mercredi un article de Radio-Canada.

Écoutez Frédéric Dimanche, professeur et ancien directeur de l’École de gestion hôtelière et touristique Ted Rogers à l’Université métropolitaine de Toronto, discuter de ce changement qui soulève beaucoup de mécontentement au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.