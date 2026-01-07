WesJet réduit l'espace entre les sièges

La compagnie WestJet a commencé à modifier ses Boeing 737 pour installer des sièges plus rapprochés les uns des autres, et non inclinables, souligne mercredi un article de Radio-Canada.
Écoutez Frédéric Dimanche, professeur et ancien directeur de l’École de gestion hôtelière et touristique Ted Rogers à l’Université métropolitaine de Toronto, discuter de ce changement qui soulève beaucoup de mécontentement au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il n'y a pas de norme légale selon lesquelles un siège doit faire telle taille ou tel autre ou qu'il doit être inclinable. Donc, c'est à la clientèle de se rebeller. Et ça a de l'effet, puisque WestJet a annoncé qu'ils éviteraient de continuer de faire la conversion des sièges. Mais comme vous l'avez signalé, ils l'ont fait déjà sur une vingtaine d'avions.»
