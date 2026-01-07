Les Québécois mangent trop salé et trop sucré

Les Québécois mangent trop salé, trop sucré, insuffisamment de légumes et de fruits, selon une étude de Nutri Québec mené pendant 25 ans.

Ces constats n'ont rien d'étonnant, puisqu'ils s'ajoutent aux nombreuses études en ce sens depuis les dernières années.

Êtes-vous tannée de vous faire dire quoi manger? C'est la question que posent Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aux auditeurs de La commission.

Écoutez Tania Valiquette, bachelière en nutrition connue en ligne sous le pseudonyme de La Maudite Nutritutrice, accompagner la discussion.