Drame à Minneapolis

Une femme a été tuée par la police de l'immigration américaine (ICE) ce mercredi lors d'une manifestation à Minneapolis.

La police locale a confirmé qu'il s'agissait d'une femme blanche de 37 ans qui n'était vraisemblablement pas visée par une opération de l'ICE.

Le Département de la sécurité intérieure des États-Unis affirme que des «émeutiers» tentaient de bloquer les agents, et qu'il y a eu des «tirs défensifs» lorsqu'une personne a utilisé son véhicule pour tenter de les renverser.

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, dément cette version des faits et exige le départ des agents de l'immigration déployés récemment dans sa ville.

Écoutez Freddy Posine, citoyen de Minneapolis, témoigner du climat qui règne dans la ville, mercredi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il explique que la police de l'immigration sème la terreur chez les citoyens.