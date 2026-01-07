Les Canadiens affrontent les Flames

Les Canadiens de Montréal feront leur retour sur la glace du Centre Bell mercredi face aux Flames de Calgary.

Un match qui sera lourd de signification pour le Québécois Phillip Danault, qui retournera «à la maison» pour la première fois depuis son retour avec le Tricolore.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les stations de Cogeco Média, mettre la table pour le match contre les Flames, mercredi, à La commission.

Autre sujet abordé