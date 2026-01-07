Apport trop élevé selon une étude de NutriQuébec

Ce serait huit Québécois sur dix qui consommeraient trop de sucre et trop de sel, selon la plus vaste étude menée sur le sujet de NutriQuébec paru mercredi.
Comment s'y prendre pour changer cette situation inquiétante?
Écoutez Jean-Philippe Cyr, chef cuisinier végan et conférencier, se pencher sur la question au micro de Philippe Cantin.
«J'invite les gens à se renseigner sur le microbiote. C'est notre deuxième cerveau, c'est nos intestins. Puis la surconsommation de sucre, ça nourrir les mauvaises bactéries du microbiote. Donc, ça va créer un craving de sucre qui est encore pire. Ça prend trois semaines pour repartir notre microbiote. Ce n’est pas si pire, trois semaines pour réduire son sel pour son sucre.»