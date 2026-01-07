 Aller au contenu
Société
Apport trop élevé selon une étude de NutriQuébec

Comment réduire sa consommation de sucre et de sel?

par 98.5

0:00
7:14

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 janvier 2026 16:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Comment réduire sa consommation de sucre et de sel?
Ce serait huit Québécois sur dix qui consommeraient trop de sucre et trop de sel, selon la plus vaste étude menée sur le sujet de NutriQuébec paru mercredi. / Ivan / Adobe Stock

Ce serait huit Québécois sur dix qui consommeraient trop de sucre et trop de sel, selon la plus vaste étude menée sur le sujet de NutriQuébec paru mercredi. 

Comment s'y prendre pour changer cette situation inquiétante? 

Écoutez Jean-Philippe Cyr, chef cuisinier végan et conférencier, se pencher sur la question au micro de Philippe Cantin.

«J'invite les gens à se renseigner sur le microbiote. C'est notre deuxième cerveau, c'est nos intestins. Puis la surconsommation de sucre, ça nourrir les mauvaises bactéries du microbiote. Donc, ça va créer un craving de sucre qui est encore pire. Ça prend trois semaines pour repartir notre microbiote. Ce n’est pas si pire, trois semaines pour réduire son sel pour son sucre.»

Jean-Philippe Cyr

Vous aimerez aussi

Êtes-vous tannés de vous faire dire quoi manger?
La commission
Êtes-vous tannés de vous faire dire quoi manger?
0:00
17:37
Trumpistes québécois: entre convictions cachées et méfiance des médias
Lagacé le matin
Trumpistes québécois: entre convictions cachées et méfiance des médias
0:00
5:39

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Un petit test de réalité pour les Canadiens
Rattrapage
Face aux Flames
Un petit test de réalité pour les Canadiens
Des bâtons de golf qui corrigent vos défauts
Rattrapage
Salon de l'électronique à Las Vegas
Des bâtons de golf qui corrigent vos défauts
On compare les marchés de Montréal, Toronto et Vancouver
Rattrapage
Ventes résidentielles
On compare les marchés de Montréal, Toronto et Vancouver
Le maire de Minneapolis demande aux agents de ICE de foutre le camp
Rattrapage
Femme abattue par ICE
Le maire de Minneapolis demande aux agents de ICE de foutre le camp
Chrystia Freeland va quitter son poste de députée dès vendredi
Rattrapage
Chambre des communes
Chrystia Freeland va quitter son poste de députée dès vendredi
Élection 2026 : «Éric Duhaime ne veut pas perdre de temps»
Rattrapage
Chronique politique
Élection 2026 : «Éric Duhaime ne veut pas perdre de temps»
Le Canadien retrouve ses partisans et les partisans retrouvent Danault
Rattrapage
De retour au Centre Bell
Le Canadien retrouve ses partisans et les partisans retrouvent Danault
«J'ai le goût qu'on ajoute la couche d'émotion pour la télé» -Jean-Philippe Dion
Rattrapage
Nouveau magazine Sucré Givré
«J'ai le goût qu'on ajoute la couche d'émotion pour la télé» -Jean-Philippe Dion
«Les deux pays ont avantage à avoir des avancées» -Serge Granger
Rattrapage
Mark Carney se rendra en Chine
«Les deux pays ont avantage à avoir des avancées» -Serge Granger
Nouvelles négatives: les Québécois seraient pessimistes face à 2026
Rattrapage
Sondage non scientifique de La Presse
Nouvelles négatives: les Québécois seraient pessimistes face à 2026
Manifestante abattue par l'ICE: les résidents de Minneapolis sous le choc
Rattrapage
Violences par la police de l'immigration
Manifestante abattue par l'ICE: les résidents de Minneapolis sous le choc
«C'est le retour, le vrai retour de Phillip Danault» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Match face aux Flames à domicile
«C'est le retour, le vrai retour de Phillip Danault» -Meeker Guerrier
Les élèves québécois moins bons à l'école qu'avant
Rattrapage
Éducation
Les élèves québécois moins bons à l'école qu'avant
«Je suis très connecté à mes émotions et maintenant je laisse ça transparaître»
Rattrapage
Discussion avec Patrick Huard
«Je suis très connecté à mes émotions et maintenant je laisse ça transparaître»