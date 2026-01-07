 Aller au contenu
Politique provinciale
Instabilité aux États-Unis

L'insécurité internationale peut-elle nuire au projet d'indépendance du Québec?

par 98.5

0:00
16:05

Entendu dans

La commission

le 7 janvier 2026 13:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'insécurité internationale peut-elle nuire au projet d'indépendance du Québec?
La commission / Cogeco Média

Pendant la première année de son mandat, le président américain Donald Trump n'a pas cessé de créer des conflits avec des pays pourtant alliés des États-Unis.

C'est le cas avec le Canada avec le lancement de la guerre tarifaire et maintenant des menaces liées à la souveraineté des États-Unis en Amérique du Nord.

Face à ces menaces, le moment serait-il plutôt mal choisi pour le Parti québécois d'insister pour tenir un référendum sur l'indépendance du Québec, alors que l'unité nationale est favorisée?

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez vous posent la question: croyez-vous que l'insécurité provoquée par Donald Trump va nuire au projet d'indépendance du Parti québécois?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattre du sujet, mercredi, à La commission.

Vous aimerez aussi

«J'ai l'impression que l'affaire est réglée pour Charles Milliard»
La commission
«J'ai l'impression que l'affaire est réglée pour Charles Milliard»
0:00
6:00
Le PCQ en quête de crédibilité: le défi des candidatures pour Éric Duhaime
Lagacé le matin
Le PCQ en quête de crédibilité: le défi des candidatures pour Éric Duhaime
0:00
11:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Retour de Phillip Danault au Centre Bell: «Comme si j'avais jamais quitté»
Rattrapage
Les Canadiens affrontent les Flames
Retour de Phillip Danault au Centre Bell: «Comme si j'avais jamais quitté»
Culture du secret: pourquoi la SAAQ a caché une panne majeure durant les Fêtes
Rattrapage
Deux semaines de silence
Culture du secret: pourquoi la SAAQ a caché une panne majeure durant les Fêtes
Fixe ou variable: naviguer dans la nouvelle réalité des taux d'intérêt
Rattrapage
Renouvellements hypothécaires 2026
Fixe ou variable: naviguer dans la nouvelle réalité des taux d'intérêt
Possible intervention au Groenland: «Les gens ont peur»
Rattrapage
Menaces insistantes de Donald Trump
Possible intervention au Groenland: «Les gens ont peur»
«J'ai l'impression que l'affaire est réglée pour Charles Milliard»
Rattrapage
Campagne pour la chefferie libérale
«J'ai l'impression que l'affaire est réglée pour Charles Milliard»
Luc a interviewé Céline Dion quand elle avait 13 ans!
Rattrapage
Début de carrière
Luc a interviewé Céline Dion quand elle avait 13 ans!
Céline Dion sur TikTok: «Ça va lui laisser la chance de se raconter elle-même»
Rattrapage
Présence sur les réseaux sociaux
Céline Dion sur TikTok: «Ça va lui laisser la chance de se raconter elle-même»
«On veut un équilibre et non que le gouvernement ait tous les pouvoirs»
Rattrapage
Conférence de presse de la CSQ
«On veut un équilibre et non que le gouvernement ait tous les pouvoirs»
Pic des virus hivernaux au Québec: «Il faut se laisser le temps d’être malade»
Rattrapage
Urgences saturées
Pic des virus hivernaux au Québec: «Il faut se laisser le temps d’être malade»
«La neige arrive en France et ils sont complètement démunis»
Rattrapage
Rafale de nouvelles
«La neige arrive en France et ils sont complètement démunis»
Voyage du temps des Fêtes: «Les choses ont commencé à tomber en place»
Rattrapage
Les Canadiens de retour à Montréal
Voyage du temps des Fêtes: «Les choses ont commencé à tomber en place»
«Ça créerait une crise absolument épouvantable au sein de l'Alliance de l'OTAN»
Rattrapage
Si Trump annexait le Groenland
«Ça créerait une crise absolument épouvantable au sein de l'Alliance de l'OTAN»
Pourquoi le brut vénézuélien n'est-il pas près de remplacer le pétrole canadien?
Rattrapage
Un risque réel... mais à long terme
Pourquoi le brut vénézuélien n'est-il pas près de remplacer le pétrole canadien?
Chefferie du PLQ : «Le contexte est particulier pour notre course»
Rattrapage
Charles Milliard candidat
Chefferie du PLQ : «Le contexte est particulier pour notre course»