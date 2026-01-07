Instabilité aux États-Unis

Pendant la première année de son mandat, le président américain Donald Trump n'a pas cessé de créer des conflits avec des pays pourtant alliés des États-Unis.

C'est le cas avec le Canada avec le lancement de la guerre tarifaire et maintenant des menaces liées à la souveraineté des États-Unis en Amérique du Nord.

Face à ces menaces, le moment serait-il plutôt mal choisi pour le Parti québécois d'insister pour tenir un référendum sur l'indépendance du Québec, alors que l'unité nationale est favorisée?

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez vous posent la question: croyez-vous que l'insécurité provoquée par Donald Trump va nuire au projet d'indépendance du Parti québécois?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattre du sujet, mercredi, à La commission.