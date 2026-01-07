Discussion

Une femme a été tuée à Minneapolis lors d'une opération impliquant l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) aux États-Unis, mercredi.

La police confirme qu'il s'agit d'une femme blanche de 37 ans qui n'était vraisemblablement pas visée par une opération de ICE.

Le Département de la sécurité intérieure des États-Unis affirme que des «émeutiers» tentaient de bloquer les agents, et qu'il y a eu des «tirs défensifs» lorsqu'une personne a utilisé son véhicule pour tenter de les renverser.

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, dément cette version des faits et exige le départ des agents de ICE de sa ville.

Écoutez Nathalie Normaneau et Luc Ferrandez en discuter à l'émission La commission.